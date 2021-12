Godetevi il letargo | il Boxing Day non fa per la Serie A 

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Coraggio, tifosi italiani assuefatti alla imprevedibile bruttezza dellaA, la tragica pausa campionato che vi aspetta può essere riempita di bellezza. Non parlo soltanto di alcol (accetto anche lo champagne bevuto a letto, dato il momento), ma di calcio di Sua Maestà. Ci avevate anche provato, negli anni scorsi, a mettere le partite durante le vacanze di Natale, ma non basta indossare un paio di pantaloni del pigiama in finto tweed per essere inglesi. La tradizione è tradizione, e fuck off la variante Omicron, mangiamo da sempre Fish & chips incartato nei giornali e beviamo bionde in boccali più sporchi di un’entrata da dietro di Maguire, non toccateci la Premier League e ilDay spalmato dal 26 dicembre al 3 gennaio. Per qualche giorno potete smettere di fingere che il vostro campionato sia ancora aperto ed equilibrato, e non ...