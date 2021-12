Gf Vip 6, Jessica Selassié ad Alessandro Basciano: “Mi sono sentita presa in giro” (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ ormai chiaro che Jessica Selassié sia interessata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, che dal canto suo si è invece avvicinato molto a Sophie Codegoni, suscitando così un po di gelosia in Jessica. Dopo vari avvenimenti e chiarimenti, la principessa di Etiopia ha deciso di affrontare direttamente Basciano, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it: Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro. Basciano a queste affermazioni ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ ormai chiaro chesia interessata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che dal canto suo si è invece avvicinato molto a Sophie Codegoni, suscitando così un po di gelosia in. Dopo vari avvenimenti e chiarimenti, la principessa di Etiopia ha deciso di affrontare direttamente, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it: Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Miina queste affermazioni ha ...

Advertising

VicolodelleNews : #GfVip, Ex gieffina spara a zero su #ManuelBortuzzo e #JessicaSelassié! Per leggere cliccate qui --->… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Jessica Selassié contro Alessandro Basciano: «Mi hai presa in giro» - #Grande #Fratello… - infoitcultura : Manuel conforta Jessica - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Alessandro Basciano: 'Mi hai preso in giro' - HiPeople_21 : Press Review / Grande Fratello Vip, Manuel consola Jessica, delusa dal comportamento di Sophie -… -