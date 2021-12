Fondi: trovati con 75kg di droga, armi, munizioni, esplosivo e 2 bombe a mano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fondi, droga e armi, in sette finiscono in manette. Questa notte, agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di Fondi, in collaborazione con la Squadra Mobile di Frosinone e la partecipazione del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina, hanno tratto in arresto 7 individui con precedenti di polizia, tutti originari delle città di Latina e Fondi, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. Le indagini L’operazione di polizia giudiziaria scaturisce da una attività info-investigativa, nata su impulso degli uffici della Polizia di Stato di Latina e Frosinone che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021), in sette finiscono in manette. Questa notte, agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di, in collaborazione con la Squadra Mobile di Frosinone e la partecipazione del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina, hanno tratto in arresto 7 individui con precedenti di polizia, tutti originari delle città di Latina e, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materialee diclandestine e da guerra con relative. Le indagini L’operazione di polizia giudiziaria scaturisce da una attività info-investigativa, nata su impulso degli uffici della Polizia di Stato di Latina e Frosinone che ha ...

