Fernando Alonso: “Quello che voglio è vincere di nuovo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata ad As.com, Fernando Alonso ha parlato della stagione appena trascorsa e di tutte le difficoltà di un ritorno dopo tre anni in Formula Uno. Dopo il ritiro nel 2018, il ritorno in pista è stato comunque pieno di difficoltà, ma gradualmente lo spagnolo vuole tornare ad alti livelli. Le parole di Fernando Alonso In primis, Fernando Alonso, in un’intervista rilasciata ad As.com, ha parlato dei piani dei prossimi mesi: “Non vedo l’ora di staccare ma ho comunque delle cose da fare in programma: tra queste, la gara di kart questo fine settimana, poi andrò in sede per partecipare a delle sessioni al simulatore, per poi trascorre il Natale in Spagna. Una volta finito dovrò sottopormi ad un’operazione chirurgica, per cui credo che la seconda metà di gennaio la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata ad As.com,ha parlato della stagione appena trascorsa e di tutte le difficoltà di un ritorno dopo tre anni in Formula Uno. Dopo il ritiro nel 2018, il ritorno in pista è stato comunque pieno di difficoltà, ma gradualmente lo spagnolo vuole tornare ad alti livelli. Le parole diIn primis,, in un’intervista rilasciata ad As.com, ha parlato dei piani dei prossimi mesi: “Non vedo l’ora di staccare ma ho comunque delle cose da fare in programma: tra queste, la gara di kart questo fine settimana, poi andrò in sede per partecipare a delle sessioni al simulatore, per poi trascorre il Natale in Spagna. Una volta finito dovrò sottopormi ad un’operazione chirurgica, per cui credo che la seconda metà di gennaio la ...

