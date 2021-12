Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave (Di venerdì 24 dicembre 2021) Esplosione in garage forse causata da una tanica di benzina: la vittima era un insegnante del posto originario della Calabria Tragedia in una garage a Carpi. Un giovane di 27 anni, Giovanni Bozzolo, ha perso la vita a seguito di un’Esplosione con incendio. Giovanni Bozzolo (foto Facebook)Era originario di Tropea, in provincia di Vibo Valentia e nella città emiliana insegnava a scuola presso l’istituto Fanti. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un’altra persona, di un anno più giovane, che ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Cesena. La vittima era figlio del fotoreporter Vittorio Bozzolo e secondo una prima ricostruzione stava facendo una lavoro di manutenzione alla propria auto, insieme all’amico rimasto coinvolto. Proprio con quella vettura ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021)inforse causata da una tanica di benzina: laera un insegnante del posto originario della Calabria Tragedia in unaa Carpi. Un giovane di 27 anni, Giovanni Bozzolo, ha perso la vita a seguito di un’con incendio. Giovanni Bozzolo (foto Facebook)Era originario di Tropea, in provincia di Vibo Valentia e nella città emiliana insegnava a scuola presso l’istituto Fanti. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un’altra persona, di un anno più giovane, che ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Cesena. Laera figlio del fotoreporter Vittorio Bozzolo e secondo una prima ricostruzione stava facendo una lavoro di manutenzione alla propria auto, insieme all’amico rimasto coinvolto. Proprio con quella vettura ...

Advertising

Corriere : Carpi, esplosione in un garage: muore insegnante di 27 anni, ferito un amico - TgrRaiCalabria : Era originario di #Tropea il 27enne morto in esplosione garage a Carpi, insegnava nel liceo del modenese. Giovanni… - Angelo06208533 : RT @Cosenza2punto0: Esplosione in un garage nel Modenese: morto un giovane professore calabrese ? - CarloTramelli : RT @TgrRai: Un ragazzo di 27 anni morto nel Modenese in seguito ad una esplosione avvenuta nel suo garage. Gravi ustioni per l'amico che er… - TgrRai : Un ragazzo di 27 anni morto nel Modenese in seguito ad una esplosione avvenuta nel suo garage. Gravi ustioni per l'… -