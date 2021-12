Empoli-Milan, Pioli: “Bakayoko natalizio, entra e fa regali” | PARODIA (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la vittoria rossonera in Empoli-Milan, ecco l'imitazione di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic direttamente da Radio Rossonera nella video news. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la vittoria rossonera in, ecco l'imitazione di Stefanoe Zlatan Ibrahimovic direttamente da Radio Rossonera nella video news.

Advertising

acmilan : A night of new records and first times: find out all the numbers of the match ?? - acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - AntoVitiello : ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42… - Milannews24_com : Palle inattive Milan: la statistica sui calci di punizione - Milannews24_com : Record Kessié: l’ivoriano come Kakà, il dato -