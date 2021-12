“Ci siamo”. Morgan, dopo Ballando con le stelle è già pronto per un nuovo programma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Avvolta dallo scetticismo la presenza di Morgan a Ballando con le stelle ha dato i frutti sperati. Non sono mancati i momenti di tensione ma nel complesso il risultato è stato più che positivo. Resteranno nella storia del programma il secondo posto e le liti feroci con i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita – dice Morgan – al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”. E ancora: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. Naturalmente è stato fondamentale l’intervento di della padrona di casa Milly Carlucci, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Avvolta dallo scetticismo la presenza dicon leha dato i frutti sperati. Non sono mancati i momenti di tensione ma nel complesso il risultato è stato più che positivo. Resteranno nella storia delil secondo posto e le liti feroci con i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita – dice– al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”. E ancora: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. Naturalmente è stato fondamentale l’intervento di della padrona di casa Milly Carlucci, che ...

