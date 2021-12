Beautiful | Hope e Steffy ingannate da Thomas

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Le anticipazioni dici fanno sapere chee ha ingannato ancora una volta sua sorella eprese in giro ancora una voltaContinuano a diventare sempre più intriganti le trame della famosa soap opera statunitense. Nella puntata di oggi, 24 dicembre, vedremomesso alle strette da parte di Liam. L’ex marito diha capito che l’ex cognato qualcosa sta tramando e nelle sue parole non c’è sincerità. Dubbi che purtroppo saranno confermati, dato che lo Spencer si precipiterà a casa del Forrester e farà una clamorosa scoperta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in questione, che ricordiamo va in onda come sempre dalle 13.40 circa su Canale 5.: Liam ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Hope

Anticipazioni puntatadi venerdì 24 dicembre 2021 Dopo il confronto con Liam (Scott Clifton), la salute di Thomas (Matthew Atkinson) peggiora e il ragazzo, causa un mancamento, cade, battendo la testa per la ......e Steffy si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere in Thomas , il quale nel frattempo è tornato a lavorare per "for the future".Anticipazioni: Liam scopre il ...Le anticipazioni americane di Bold and Beauitful fanno sapere che ci sarà una nuova guerra familiare al centro del quale ci sarà Douglas ...Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful: scopriamo che il manichino di Hope invoglia Thomas a uccidere Liam! Ecco cosa succederà ...