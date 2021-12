Basket | Fortitudo Bologna in isolamento | rimandato il match con Sassari

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Proseguono i casi Covid-19 nella pallacanestro italiana. Negli ultimi giorni avevamo parlato di come l’Olimpia Milano fosse travolta dai contagiati della malattia, ma le ‘scarpette rosse’ non sono l’unica squadra coinvolta: anche Derthona ehanno riscontrato delle positività nel loro gruppo squadra. Per la Effe la situazione è peggiorata nel corso delle ultime ore: l’ASL diha annunciato in mattinata la messa in quarantena dell’intero Gruppo Squadra; il rinvio deldi campionato contro il Banco di Sardegnaera dietro l’angolo, e pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da parte della LBA. Questo il comunicato da parte della massima organizzazione cestistica italiana: “Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre ...