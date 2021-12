Al via il progetto “Buonabitacolo sicura” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’amministrazione comunale, di Buonabitacolo guidata dal Sindaco Giancarlo Guercio, prosegue la sua attività al fine di migliorare la qualità di vita su tutto il territorio per i propri concittadini. Un’attività quella della civica amministrazione guidata da Guercio, che prosegue su diversi fronti, anche con lo scopo di far crescere e riqualificare la bellissima cittadina salernitana. E così con l’intento di tutelare i cittadini, l’amministrazione comunale ha predisposto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza che sarà installato in vari punti del territorio comunale. L’impianto che è stato approvato dalla giunta comunale rientra nel progetto “Buonabitacolo sicura”, sottoscritto dal primo cittadino del comune del Vallo di Diano insieme con il Prefetto di Salerno. Il progetto per l’impianto ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’amministrazione comunale, diguidata dal Sindaco Giancarlo Guercio, prosegue la sua attività al fine di migliorare la qualità di vita su tutto il territorio per i propri concittadini. Un’attività quella della civica amministrazione guidata da Guercio, che prosegue su diversi fronti, anche con lo scopo di far crescere e riqualificare la bellissima cittadina salernitana. E così con l’intento di tutelare i cittadini, l’amministrazione comunale ha predisposto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza che sarà installato in vari punti del territorio comunale. L’impianto che è stato approvato dalla giunta comunale rientra nel”, sottoscritto dal primo cittadino del comune del Vallo di Diano insieme con il Prefetto di Salerno. Ilper l’impianto ...

