Video Virale: un uomo riempe di dinamite la sua Tesla e la fa esplodere dopo aver saputi il costo di un ricambio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fa esplodere la Tesla dopo aver saputo il prezzo della batteria nuova, non accettando il fatto che costasse uno sproposito. Il gesto bizzarro di questo utente sta facendo il giro di YouTube Da fuoco alla sua Tesla perchè i ricambi costano troppo. reazione eccessiva? – Computermagazine.itPartiamo con il presentare la protagonista di questa storia, la Tesla Model 3, conosciuta come la più piccola ed “economica” vettura prodotta dalla Tesla, la famosa impresa di Elon Musk. Parliamo di una berlina a quattro porte, ovviamente con motore elettrico che in Italia parte da un prezzo iniziale modesto, si fa per dire, per la versione base di 50 mila euro circa, che può arrivare anche a 65 mila euro (sempre come prezzo di partenza ovviamente, ergo con le modifiche il prezzo tende ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Falasaputo il prezzo della batteria nuova, non accettando il fatto che costasse uno sproposito. Il gesto bizzarro di questo utente sta facendo il giro di YouTube Da fuoco alla suaperchè i ricambi costano troppo. reazione eccessiva? – Computermagazine.itPartiamo con il presentare la protagonista di questa storia, laModel 3, conosciuta come la più piccola ed “economica” vettura prodotta dalla, la famosa impresa di Elon Musk. Parliamo di una berlina a quattro porte, ovviamente con motore elettrico che in Italia parte da un prezzo iniziale modesto, si fa per dire, per la versione base di 50 mila euro circa, che può arrivare anche a 65 mila euro (sempre come prezzo di partenza ovviamente, ergo con le modifiche il prezzo tende ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un orso gioca con un cane in Abruzzo. A riprendere la scena alcuni operai al lavoro nel borgo di Villalago #ANSA… - Divino_2 : RT @Gazzettino: Aggrappato dietro al tram, 'portoghese' scende in corsa: il video diventa virale sui social - Gazzettino : Aggrappato dietro al tram, 'portoghese' scende in corsa: il video diventa virale sui social - odalysio : RT @CA2008lali: Gian Lascia Sophieee rendiamolo virale??? #Gfvip #Alexbelli #Soleil #Sophie #Gianmaria - 01imma : RT @CA2008lali: Gian Lascia Sophieee rendiamolo virale??? #Gfvip #Alexbelli #Soleil #Sophie #Gianmaria -