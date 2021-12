Traffico Roma del 23-12-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi prosegue l’esodo natalizio che sul 31 azione dell’autosole si sta in coda in un lungo tratto tra il bivio per la diramazionenord e Montone in direzione Napoli auto in coda anche sulla diramazioneSud per entrare sulla A1 per Napoli a partire dal raccordo anulare anche sul Raccordo Anulare troviamo difficoltà In entrambe le carreggiate in allenamenti in carreggiata interna tra l’uscita Trionfale E quella per la Prenestina pere un incidente in carreggiata esterna abbiamo code pered anche qui per incidente dallavicino all’ingresso per laNapoli ed ancora pere incidente code sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la ...