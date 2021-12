Le prime parole di Dimarco dopo il rinnovo | “Devo dire grazie a loro!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è a dir poco entusiastasiglato in giornata un nuovo contratto proprio con la sua squadra del cuore: l’Inter. Si sapeva, era nell’aria che avrebbe rinnovato, ma fino a quando non c’è l’effettiva ufficialità nel mondo del calcio l’ultima parola non è mai detta. Mai. È come se fosse una regola non scritta. E il club nerazzurro se lo è voluto assicurare anche per gli anni e per le stagioni che verranno. “solo”: lediil suo, Inter,Il contratto del calciatore sarebbe scaduto nel 2023, ossia fra due stagioni. Per rinnovare c’era tutto il tempo del mondo. Ma nonostante ciò, ...