Le faccende domestiche tornano a essere "roba da mamme" dopo una tregua lockdown (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche se il lockdown e le necessarie misure anti-Covid hanno impattato, in alcuni casi, in modo negativo sul benessere sociale della popolazione, d'altra parte abbiamo assistito a un equilibrio tra uomo e donna verso le faccende di casa. Ora che le cose stanno pian piano tornando alla normalità, però, il trend si sta invertendo. A rilevare questo cambio di rotta è stato uno studio condotto dai ricercatori di Bristol e Berlino, che ha utilizzato i dati riscontrati da un'indagine operata su più di 2.000 coppie di età compresa tra 24 e 54 anni. I risultati dello studio, come riporta il Guardian, dimostrano che durante il lockdown, causa stop lavorativi, gli uomini si sono dati molto più da fare con le faccende di casa e abbiamo quindi assistito a una ripartizione più equa dei lavori domestici nelle ...

