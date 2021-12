Il Signore degli Anelli: Rise to War aggiunge cinque eventi in-game per celebrare la stagione Yuletide (Di giovedì 23 dicembre 2021) NetEase celebra tutte le cose allegre nella Terra di Mezzo in questa stagione Yuletide in Il Signore degli Anelli: Rise to War. Da enigmi speciali e un bingo a tempo limitato alle voci di tesori nascosti con una mappa sfuggente, i vari eventi del gioco di guerra geo-strategico manterranno i giocatori in uno spirito festivo per tutto il mese. Il Signore degli Anelli: Rise to War sta regalando ai fan una visita speciale da parte di misteriosi Comandanti in questa stagione. Verranno tutti portando regali ogni giorno che un giocatore va online, rendendo lo Yule Festival ancora più gioioso. Per non essere da meno, Bilbo sta anche mantenendo le cose festose con la sua sfida indovinello, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 23 dicembre 2021) NetEase celebra tutte le cose allegre nella Terra di Mezzo in questain Ilto War. Da enigmi speciali e un bingo a tempo limitato alle voci di tesori nascosti con una mappa sfuggente, i varidel gioco di guerra geo-strategico manterranno i giocatori in uno spirito festivo per tutto il mese. Ilto War sta regalando ai fan una visita speciale da parte di misteriosi Comandanti in questa. Verranno tutti portando regali ogni giorno che un giocatore va online, rendendo lo Yule Festival ancora più gioioso. Per non essere da meno, Bilbo sta anche mantenendo le cose festose con la sua sfida indovinello, ...

Advertising

DavidPuente : Tre film (belli) che i complottisti e violenti hanno fatto propri: 1- Matrix 2- V for Vendetta 3- 300 Si salvano… - mindofvale : Chi dice che i fantasy sono cose per bambini vuol dire che non ha mai provato a leggere Il Signore degli Anelli - alessioconforto : Terza dose fatta, dopo #Vaxzevria/#AstraZeneca stavolta #Moderna, dietro di me nell'attesa uno alla prima dose parl… - Delilah17tw : Io da domani sono in ferie e fino all'anno prossimo voglio pensare solo a mio marito, a mia figlia, alle mangiate,… - buch_1977 : @GennaroSenatore @Diesira3 @pbiagiola @GianzDav @Gianni_Elia @NicolaBellu @AlessioParodi6 @GVergnasco sono una brut… -