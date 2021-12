Il governo decide la stretta per provare ad arginare Omicron Il Green pass di 6 mesi | mascherine Ffp2 e tamponi | tutte le opzioni sul tavolo

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La varianteviaggia veloce. È con questa certezza, già rilevata dagli aumenti percentuali dei casi negli ultimi giorni, che la Cabina di regia convocata da Mario Draghi si riunirà per mettere nero su bianco lache partirà dai giorni successivi al Natale, coinvolgendo quindi il Capodanno. L’ultimo giro di vite pera rallentare una corsa rapida, che sta portando il nuovo ceppo di Sars-Cov-2 a soppiantare la Delta. Per il presidente della Società di virologia Arnaldo Caruso,è già prevalente nel Milanese e lo sarà presto in tutta la Lombardia, dove mercoledì si sono sfiorati gli 11mila casi. L’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna l’ha stimata al 20 per cento nella sua regione, tra quelle con gli aumenti più netti nell’ultima settimana. Arrivano i risultati della flash survey – ...

fattoquotidiano : Il governo decide la stretta per provare ad arginare Omicron. Il Green pass di 6 mesi, mascherine Ffp2 e tamponi: t… - marcuccimauriz : RT @lageloni: Dopo aver detto che il parlamento decide, il parlamento è sovrano, #Draghi afferma che se eventualmente lascerà il governo do… - TrueColours8 : RT @lageloni: Dopo aver detto che il parlamento decide, il parlamento è sovrano, #Draghi afferma che se eventualmente lascerà il governo do… - hiddenyears : RT @senzasinistra: Siamo a 36.200 contagi e il #governo #Draghi ancora non decide di 1) #ristabilire #Smartworking 2)#rimettere #distan… - InfinitoIsacco : RT @lageloni: Dopo aver detto che il parlamento decide, il parlamento è sovrano, #Draghi afferma che se eventualmente lascerà il governo do… -

Ultime Notizie dalla rete : governo decide

il Resto del Carlino

Se Israele fosse un vero stato ebraico, non ci sarebbero restrizioni, ilservirebbe il ... quando la salute delle persone è chiaramente l'ultima preoccupazione di chiqueste direttive. ...E' il Parlamento chela vita dele la deciderà sempre. La Costituzione prevede unparlamentare, i risultati sono stati possibili perchè c ' è il Parlamento, chela vita ...Oggi la cabina di regia del governo discuterà delle nuove misure anti Covid per le feste di Natale: si valuterà la possibilità di estendere il ...C’è attesa dalle parti di Orvieto (e non solo) per le decisioni che il Governo, dopo il summit con il Cts nazionale di oggi in cui verranno analizzati i dati del contagio, assumerà nei confronti di gr ...