Guerra e disperazione, la profezia di Nostradamus sul 2022: come piomberemo nel caos assoluto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo chi crede al suo "verbo", Nostradamus avrebbe predetto l'ascesa di Adolf Hitler ma anche il crollo delle Torri Gemelle. E non solo: gli interpreti delle profezie indicano anche la rivoluzione francese e lo sgancio della bomba atomica tra le sue intuizioni. E poteva forse mancare una profezia buona anche per il 2022? No, ovviamente no. Il tutto è contenuto nel libro Profezie, l'opera più significativa del celebre astrologo francese, un volume diviso per secoli e composto da centinaia di quartine che presagiscono per lo più catastrofi. Ed eccoci dunque a quella che sarebbe la profezia relativa al prossimo anno. Nel dettaglio viene citata la decima quartina del terzo secolo, laddove si legge: "Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo chi crede al suo "verbo",avrebbe predetto l'ascesa di Adolf Hitler ma anche il crollo delle Torri Gemelle. E non solo: gli interpreti delle profezie indicano anche la rivoluzione francese e lo sgancio della bomba atomica tra le sue intuizioni. E poteva forse mancare unabuona anche per il? No, ovviamente no. Il tutto è contenuto nel libro Profezie, l'opera più significativa del celebre astrologo francese, un volume diviso per secoli e composto da centinaia di quartine che presagiscono per lo più catastrofi. Ed eccoci dunque a quella che sarebbe larelativa al prossimo anno. Nel dettaglio viene citata la decima quartina del terzo secolo, laddove si legge: "Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, ...

Advertising

la__piaga : bella questa guerra tra i Veri Vaccinati (3 dosi oramai) e quelli che hanno scelto di non vaccinarsi, sui quali si… - NiKRO76 : RT @onda_di_mare: @GallozziMrita È successo anche in Italia, alla fine della seconda guerra mondiale. Lo abbiamo dimenticato? È la disperaz… - onda_di_mare : @GallozziMrita È successo anche in Italia, alla fine della seconda guerra mondiale. Lo abbiamo dimenticato? È la disperazione! - GAETAN_BARBIERI : RT @angelo25771504: Ma davvero BeB non hanno capito che sarebbe stato essenziale in questa guerra contro di noi un loro gesto di rottura? C… - dirittofrontier : RT @angelo25771504: Ma davvero BeB non hanno capito che sarebbe stato essenziale in questa guerra contro di noi un loro gesto di rottura? C… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra disperazione Tratti d'inchiostro che raccontano il tempo (di Enzo Capuano) Mi racconta, infine, del libro di Incoronato "Scala a San Potito", forse il libro più amaro e buio mai scritto su Napoli: la disperazione della guerra, l'impossibile ricerca del lavoro e la speranza ...

Iran - Arabia, duello per lo Yemen ... ma anche dal giornale del gruppo Murdoch, è un altro segnale della disperazione del regime wahhabita, precipitato in una spirale senza via d'uscita con la guerra in Yemen. Non solo l'avventura ...

Guerra tra bande a Poggioreale? No sono solo dei disperati Il Riformista 'Prima sterminanno gli uccelli', il romanzo sulla Natura che caccia l'uomo dalla Terra AGI - Schiacciamo il tasto ‘acceleratore di velocità' del cambiamento climatico, così centellinato da decenni che dei ghiacciai liquefatti ce ne siamo accorti da poco. Ed eccoci risucchiati nel voraci ...

La guerra civile spagnola raccontata da Patrick Mcgrath I grandi scrittori, grazie alla finzione letteraria, riescono a rappresentare un periodo storico doloroso e le tragedie civili e politiche che lo hanno, in modo drammatico, segnato. È questo il merito ...

Mi racconta, infine, del libro di Incoronato "Scala a San Potito", forse il libro più amaro e buio mai scritto su Napoli: ladella, l'impossibile ricerca del lavoro e la speranza ...... ma anche dal giornale del gruppo Murdoch, è un altro segnale delladel regime wahhabita, precipitato in una spirale senza via d'uscita con lain Yemen. Non solo l'avventura ...AGI - Schiacciamo il tasto ‘acceleratore di velocità' del cambiamento climatico, così centellinato da decenni che dei ghiacciai liquefatti ce ne siamo accorti da poco. Ed eccoci risucchiati nel voraci ...I grandi scrittori, grazie alla finzione letteraria, riescono a rappresentare un periodo storico doloroso e le tragedie civili e politiche che lo hanno, in modo drammatico, segnato. È questo il merito ...