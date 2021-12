Fiorentina | Marianella | «I viola prenderanno un attaccante a prescindere da Vlahovic»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Massimosicuro: «Lacomprerà un nuovo». L’analisi del telecronista sulle vicende del clubIntervenuto negli studi di Sky Sport, Massimoha parlato del possibile futuro di Dusan. Di seguito le sue parole.– «Difficile per larinunciare anella seconda parte della stagione, poi lui vive in una delle città più belle del mondo e Italiano fa tutta la differenza del mondo. Lacomprerà sicuramente un, forse due, sia nel caso in cuiparta che in vista della prossima stagione se il serbo resterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.