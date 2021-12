Eleonora Daniele, la Rai ha deciso: grande sorpresa per la conduttrice! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Eleonora Daniele premiata dalla Rai con uno speciale previsto per domani, venerdì 24 dicembre: una grande sorpresa per la conduttrice Eleonora Daniele a Storie Italiane sta facendo molto bene e consegnando grandi soddisfazioni ai vertici Rai. L’ultima puntata, per questa settimana, è fissato per domani, venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, salvo poi tornare regolarmente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)premiata dalla Rai con uno speciale previsto per domani, venerdì 24 dicembre: unaper la conduttricea Storie Italiane sta facendo molto bene e consegnando grandi soddisfazioni ai vertici Rai. L’ultima puntata, per questa settimana, è fissato per domani, venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, salvo poi tornare regolarmente L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

leone52641 : RT @MFerraglioni: Il mio intervento oggi a Storie Italiane Rai1 ospite di Eleonora Daniele, sul tema dei no vax e del l'obbligo vaccinate p… - MFerraglioni : Il mio intervento oggi a Storie Italiane Rai1 ospite di Eleonora Daniele, sul tema dei no vax e del l'obbligo vacci… - lomaroso : Guardo Eleonora Daniele, nei movimenti e nel modo di fare, ricorda Massimo Giletti. - zazoomblog : La tv sotto lalbero: Eleonora Daniele e Alberto Angela a Natale Capodanno con Amadeus - #sotto #lalbero: #Eleonora… - infoitcultura : Eleonora Daniele, l'annuncio in diretta: 'Alex Zanardi torna a casa' -