Conto corrente, caccia grossa del Fisco a Natale: l'errore al versamento che ti condanna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due giorni al Natale e il nostro Conto corrente è nel mirino del Fisco. Già, fate attenzione alle movimentazioni di denaro in contante, sempre più sottoposte a rigidi controlli da parte dell'agenzia delle Entrate che, verificando ogni singola transazione, va a caccia di evasori fiscali. E nel periodo delle vacanze le maglie del Fisco si infittiscono ulteriormente, proprio perché in questo momento spesso si "eccede" con le somme denaro in regalo. Insomma, anche se siete in buona fede fate attenzione a muovere del denaro. In verità, basta adottare qualche piccola accortezza. A finire sotto la lente d'ingrandimento solitamente non sono i prelievi dai conti correnti o dai libretti postali, poiché si è nelle condizioni di prendere qualsiasi somma, ma anche i versamenti di soldi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due giorni ale il nostroè nel mirino del. Già, fate attenzione alle movimentazioni di denaro in contante, sempre più sottoposte a rigidi controlli da parte dell'agenzia delle Entrate che, verificando ogni singola transazione, va adi evasori fiscali. E nel periodo delle vacanze le maglie delsi infittiscono ulteriormente, proprio perché in questo momento spesso si "eccede" con le somme denaro in regalo. Insomma, anche se siete in buona fede fate attenzione a muovere del denaro. In verità, basta adottare qualche piccola accortezza. A finire sotto la lente d'ingrandimento solitamente non sono i prelievi dai conti correnti o dai libretti postali, poiché si è nelle condizioni di prendere qualsiasi somma, ma anche i versamenti di soldi in ...

poliziadistato : #attentialletruffe Questo è un SMS che mette in allerta chi lo riceve, perché paventa un accesso anomalo al conto c… - lucianonobili : «Un anno fa abbiamo aperto la crisi e ci hanno criticato tutti. Oggi tutti si rendono conto che aver aperto quella… - stinco_di_santo : RT @Misurelli77: Sdoganare i fascisti ? (Ora si chiamano patrioti) Far diventare l'umanità reato ? (13 anni di carcere a Mimmo Lucano, 9 e… - FrNappi : Io impazzisco a pensare che @ADeLaurentiis versi ogni mese € 400 mila euro sul conto corrente bancario di… - Ale9851pg : RT @Misurelli77: Sdoganare i fascisti ? (Ora si chiamano patrioti) Far diventare l'umanità reato ? (13 anni di carcere a Mimmo Lucano, 9 e… -