Calcio: Inter campione d’inverno, in 68,5% scorsi campionati risultato che è valso scudetto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – L’Inter è campione d’inverno con 4 punti di vantaggio sul Milan secondo al termine del girone d’andata. I precedenti invitano all’ottimismo i nerazzurri: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) solo tre volte il titolo d’inverno non è stato bissato con lo scudetto. In generale, nella A a girone unico, nel 68,5% dei precedenti la squadra che ha vinto lo scudetto era stata campione d’inverno (61 volte su 89 campionati). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – L’con 4 punti di vantaggio sul Milan secondo al termine del girone d’andata. I precedenti invitano all’ottimismo i nerazzurri: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) solo tre volte il titolonon è stato bissato con lo. In generale, nella A a girone unico, nel 68,5% dei precedenti la squadra che ha vinto loera stata(61 volte su 89). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? 3, 2, 1 …GO! ?? È iniziata l’ultima partita del 2021 Powered by @socios #ForzaInter… - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - sportmediaset : Plusvalenze #Inter, si indaga su scambi senza passaggi denaro. #SportMediaset - TV7Benevento : Calcio: Inter campione d'inverno, in 68,5% scorsi campionati risultato che è valso scudetto... - Okram_73 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Calcio, Salvini diventa tifoso dell’Inter e riapre il campionato ----> di @guttolo -