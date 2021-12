Bugatti Chiron | 414 km h sull' autobahn in Germania

Advertising

L1F3thegam3r : RT @bonolonation: Bugatti Chiron Pur Sport - zx0972420861 : RT @bonolonation: Bugatti Chiron Pur Sport - AutoBildspain : El Bugatti Chiron a 414 km/h por la Autobahn - Car_Gallery_ : Bugatti Chiron Interior #Bugatti #BugattiChiron #LuxuryCars - Shisui_lyox : RT @povcars_: Bugatti Chiron Sport “110 ans” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bugatti Chiron

Motor1 Italia

Non a caso dunque Radim Passer , magnate ceco che possiede una, ha voluto stabilire un suo proprio record personale di velocità proprio sull'autobahn, nei pressi di Wittenburg, in ...... se l'usuale tabella di marcia prevista per questo tipo di set di fascia alta verrà rispettata) andrà a sostituire la ormai pensionanda LEGO Technic #42083. Non vediamo l'ora di ...È stata la velocità massima raggiunta dal magnate ceco Radim Passer a bordo della sua hypercar per superare il suo precedente record ...Supercar come la Bugatti Chiron Super Sport 300+, la McClaren Speedtail o la Ferrari SP38, costano oltre 4 milioni di dollari, quanto un jet Cessna Citation. Ma ora c'è una categoria al di sopra delle ...