Basket, Serie A: rinviate tre gare del turno di Santo Stefano e altre due a rischio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bologna, 23 dicembre 2021 " Il problema Covid - 19 si allarga a macchia d'olio nel campionato di Serie A di Basket : dopo lo slittamento a data da destinarsi del match tra l'Armani AX Milano " che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bologna, 23 dicembre 2021 " Il problema Covid - 19 si allarga a macchia d'olio nel campionato diA di: dopo lo slittamento a data da destinarsi del match tra l'Armani AX Milano " che ...

Advertising

infoitsport : Ancora casi Covid nella squadra di basket della città, Serie A nel caos - infoitsport : Il Covid terrorizza calcio e basket, GeVi Napoli come la Salernitana in Serie A - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Aumentano i positivi in casa Olimpia Milano ?????? #EurosportBASKET | #LBASerieA | #Olimpia | #Covid19 - AcerboLivio : Basket, Serie A: Olimpia Milano, si allarga il focolaio covid: altri 4 positivi – Eurosport - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Aumentano i positivi in casa Olimpia Milano ?????? #EurosportBASKET | #LBASerieA | #Olimpia | #Covid19 -