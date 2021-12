Ascolti tv 22 dicembre 2021 | Benigni vince con il minimo sforzo | poi Chi l’ha visto?

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 22 dicembre 2021: Pinocchio doppia Tutta colpa di Freud, bene Chi l'ha visto e Mare fuori… - Mattiabuonocore : Non paga la decisione della Merlino di seguire Draghi in alternanza con lo studio (aveva ragione Mentana!): 3.2%-3.… - see_lallero : Pinocchio batte Tutta colpa di Freud - La serie che chiude male. Chi l'ha visto ha la strada libera, mentre Guess m… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 22 dicembre 2021: Benigni vince con il minimo sforzo, poi Chi l’ha visto?. “Pinocchio” 16,4%, “Chi l’ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

MAM-e

... Italia 1 Now You See Me : Rete 4 Zona Bianca : La7 Non è l'Arena : Tv8 Guess My Age " Christmas Edition (Prima Tv): Nove Wild Teens :tv 222021: Access Prime Time Il podio dei ......gli uomini che poi portano [...] Tina Cipollari è stata protagonista della puntata del 22... Nel 2001 tornò alla conduzione di Stranamore , ma il calo difu la causa del passaggio del ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 22 dicembre 2021 ...I fatti contestati risalgono allo scorso agosto, allorquando l’uomo avrebbe adescato un minore mentre giocava nella piazza del paese e dopo averlo condotto nelle limitrofe campagne, ne avrebbe abusato ...