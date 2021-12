Adinolfi non è vaccinato: per lui è una “scelta privatissima”, ma interrompere una gravidanza no (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fa acqua da tutte le parti la tesi con la quale Mario Adinolfi ha cercato di difendere la sua scelta di non vaccinarsi. Ieri sera nel corso della trasmissione Zona Bianca su Rete 4 gli è stato chiesto se si fosse fatto somministrare almeno una dose e lui – in collegamento da casa – ha risposto di “no”, aggiungendo: “Non vorrei scatenare gli auguri di morte che di solito partono sui social quando si dice in televisione una cosa del genere”. “A differenza di altri colleghi che fanno i misteriosi – ha poi scritto oggi in un post su Facebook – io ho confermato che non sono vaccinato. Non ne ho mai fatto strumento di lotta, è una scelta personale nell’ambito di quelle che la legge mi consente ed è una scelta che fa parte del mio vissuto, refrattario ai farmaci di qualsiasi natura”. Adinolfi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fa acqua da tutte le parti la tesi con la quale Marioha cercato di difendere la suadi non vaccinarsi. Ieri sera nel corso della trasmissione Zona Bianca su Rete 4 gli è stato chiesto se si fosse fatto somministrare almeno una dose e lui – in collegamento da casa – ha risposto di “no”, aggiungendo: “Non vorrei scatenare gli auguri di morte che di solito partono sui social quando si dice in televisione una cosa del genere”. “A differenza di altri colleghi che fanno i misteriosi – ha poi scritto oggi in un post su Facebook – io ho confermato che non sono. Non ne ho mai fatto strumento di lotta, è unapersonale nell’ambito di quelle che la legge mi consente ed è unache fa parte del mio vissuto, refrattario ai farmaci di qualsiasi natura”....

