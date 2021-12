VIDEO Foss-Solevaag vince lo slalom di Campiglio, Noel sbaglia all’ultima porta! Alex Vinatzer 4° (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sebastian Foss-Solevaag ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il norvegese si è imposto sulla mitica pista 3Tre, domando il Canalone Miramonti anche grazie al clamoroso errore di Clement Noel. Il francese era in netto vantaggio, ma ha sbagliato all’ultima porta ed è uscito dal tracciato in maniera incredibile. Lo scandinavo ha così trionfato precedendo di 10 centesimi il francese Alexis Pinturault e di 11 centesimi lo svedese Kristoffer Jakobsen. Il nostro Alex Vinatzer ha concluso in quarta posizione, a 26 centesimi dal vincitore e recuperando dal sesto posto della prima manche: pronto riscatto per l’altoatesino dopo l’errore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sebastianha vinto lodi Madonna di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il norvegese si è imposto sulla mitica pista 3Tre, domando il Canalone Miramonti anche grazie al clamoroso errore di Clement. Il francese era in netto vantaggio, ma hatoporta ed è uscito dal tracciato in maniera incredibile. Lo scandinavo ha così trionfato precedendo di 10 centesimi il franceseis Pinturault e di 11 centesimi lo svedese Kristoffer Jakobsen. Il nostroha concluso in quarta posizione, a 26 centesimi dal vincitore e recuperando dal sesto posto della prima manche: pronto riscatto per l’altoatesino dopo l’errore ...

