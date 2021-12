Tegola per la Roma: Mourinho è costretto a sostituirlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Risultato ancora fermo sullo 0-0 all’Olimpico, dove Roma e Sampdoria sono scese in campo per l’ultimo match di campionato prima della sosta natalizia. Abraham, Roma, infortunioIl club giallorosso, intanto, perde pezzi: l’attaccante Tammy Abraham è infatti stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al minuto 46 del match. Si tratta, dalle prime notizie emerse, di un problema accusato alla caviglia già nel primo tempo. Sicuramente una defezione importante a cui Josè Mourinho dovrà far fronte sia per queste partita, sia, qualora le condizioni dell’attaccante ingelse dovessero risultare più serie del previsto, per le prossime partite dopo la sosta. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Risultato ancora fermo sullo 0-0 all’Olimpico, dovee Sampdoria sono scese in campo per l’ultimo match di campionato prima della sosta natalizia. Abraham,, infortunioIl club giallorosso, intanto, perde pezzi: l’attaccante Tammy Abraham è infatti statoa lasciare il campo per un infortunio al minuto 46 del match. Si tratta, dalle prime notizie emerse, di un problema accusato alla caviglia già nel primo tempo. Sicuramente una defezione importante a cui Josèdovrà far fronte sia per queste partita, sia, qualora le condizioni dell’attaccante ingelse dovessero risultare più serie del previsto, per le prossime partite dopo la sosta. Gabriella Ricci

