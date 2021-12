Poker Milan a Empoli | rossoneri secondi in classifica

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilchiude l'anno nel modo migliore andando a vincere 4 - 2 in casa dell', con una doppietta di Kessie. A segno per ianche Florenzi e Theo Ernandez, mentre i gol toscani sono di ...

Advertising

zazoomblog : Empoli - Milan 2 - 4 i rossoneri calano il poker e tornano secondi in solitaria - #Empoli #Milan #rossoneri… - ilcirotano : Milan, poker a Empoli e secondo posto da solo: Kessie trequartista ne fa due - - infoitsport : Milan, poker a Empoli e secondo posto da solo: Kessie trequartista ne fa due - infoitsport : Milan, poker all'Empoli: Pioli secondo da solo. Clamoroso ko del Napoli - Leggenda88 : ?? on @YouTube: Napoli-Spezia 0-1 CLAMOROSO AL MARADONA.. Empoli-Milan 2-4 POKER MILAN, OTTIMO KESSIE TREQUARTISTA -

Ultime Notizie dalla rete : Poker Milan

Ilchiude l'anno nel modo migliore andando a vincere 4 - 2 in casa dell'Empoli, con una doppietta di Kessie. A segno per i rossoneri anche Florenzi e Theo Ernandez, mentre i gol toscani sono di ...Devastante la risposta delche, pur senza brillare, sa aspettare sornione il suo momento e al ... che viene suggellato daldi Theo Hernandez al 69' : anche sulla quarta rete c'è lo zampino ...Si è conclusa, con gli ultimi due posticipi, la 19a giornata della Serie A 2021-2022. Il girone di andata si è congedato con il Milan che ha sbancato Empoli con il punteggio di 2-4, mentre il Napoli s ...Empoli, 22 dicembre 2021 – Regalo di Natale anticipato per il Milan che sotto l’albero trova una vittoria pesante: i rossoneri tornano infatti da Empoli con un pesante 4-2 che, in virtù della sconfitt ...