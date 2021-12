Oscar 2022: “E’ Stata la Mano di Dio” entra nella shortlist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi le finaliste in 10 categorie per i 94th Academy Awards®. Quali sono le 10 categorie? Le categorie interessate sono: lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, trucco e acconciature, musica (partitura originale), musica (brano originale), cortometraggio animato Film, cortometraggi in live action, effetti sonori e visivi. Oscar 2022: “E’ Stata la Mano di Dio”: La nomination Si sapra’ l’8 febbraio se “E’ Stata la Mano di Dio” avra’ conquistato la nomination e, in caso positivo, se il 27 marzo il film piu’ autobiografico, quasi un memoir ambientato a Napoli negli anni Ottanta – gli consentira’ di portare a casa una seconda ambita statuetta otto anni dopo quella vinta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi le finaliste in 10 categorie per i 94th Academy Awards®. Quali sono le 10 categorie? Le categorie interessate sono: lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, trucco e acconciature, musica (partitura originale), musica (brano originale), cortometraggio animato Film, cortometraggi in live action, effetti sonori e visivi.: “E’ladi Dio”: La nomination Si sapra’ l’8 febbraio se “E’ladi Dio” avra’ conquistato la nomination e, in caso positivo, se il 27 marzo il film piu’ autobiografico, quasi un memoir ambientato a Napoli negli anni Ottanta – gli consentira’ di portare a casa una seconda ambita statuetta otto anni dopo quella vinta ...

