“Non può farlo”. Charlene di Monaco, l’ultima notizia rattrista la principessa e i suoi figli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Periodo ancora difficile per la famiglia Grimaldi. Con il Natale alle porte, gli ultimi aggiornamenti sulla principessa non sembrano essere dei migliori. Infatti in seguito ai problemi di salute di Charlene Wittstock, le dimissioni dalla clinica esclusiva in Svizzera sembrano ancora tardare ad arrivare. Cosa è successo. A causa di una grave infezione, la decisione resta inamovibile. Per tutelare la salute dei suoi affetti più cari, inevitabile dunque il periodo di isolamento che porterebbe la principessa a stare lontano, restando dunque presso la clinica di riabilitazione in Svizzera. A rivelare la notizia con il Natale alle porte, il giornalista Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia dei Grimaldi, al settimanale Gala. “Charlene ha avuto un anno difficile con ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Periodo ancora difficile per la famiglia Grimaldi. Con il Natale alle porte, gli ultimi aggiornamenti sullanon sembrano essere dei migliori. Infatti in seguito ai problemi di salute diWittstock, le dimissioni dalla clinica esclusiva in Svizzera sembrano ancora tardare ad arrivare. Cosa è successo. A causa di una grave infezione, la decisione resta inamovibile. Per tutelare la salute deiaffetti più cari, inevitabile dunque il periodo di isolamento che porterebbe laa stare lontano, restando dunque presso la clinica di riabilitazione in Svizzera. A rivelare lacon il Natale alle porte, il giornalista Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia dei Grimaldi, al settimanale Gala. “ha avuto un anno difficile con ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Gol annullato? L'interpretazione della regola non è corretta. Il club si sta facendo sentire nelle sedi gi… - Palazzo_Chigi : #ConfAmb2021, Draghi: Servono corridoi umanitari dai Paesi terzi verso l’Europa che impegnino anche altri Paesi eur… - AzzolinaLucia : Una donna ha il sacrosanto diritto a non essere palpeggiata. Non ci si può dividere su questo, certe battaglie non… - bbskzz : RT @_Lilania: Ma perché secondo la gente una persona è in un dca solo se sottopeso? Non funziona così, si può essere normo peso ed essere i… - MarySpes : RT @QLexPipiens: @poliziadistato @renatobrunetta Fatemi capire: il signor Renato Brunetta può sfogare impunemente il suo abominevole sadism… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Spezia: Thiago Motta è a rischio, ma c'è una strana clausola che rinvia l'esonero La corsa per la salvezza non può passare per i rinforzi in arrivo dal mercato, dato il blocco imposto dalla Fifa per alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. SVOLTA... IN ATTESA -...

Per smaltire il pranzo possono volerci 12 ore camminata Ma l'attività fisica, anche se non 12 ore di seguito, può aiutare in ogni caso. Ad esempio camminare per i negozi invece di usare la macchina, o fare un giro in bicicletta nel quartiere con i bambini ...

Natale solidale, dona un vaccino a chi non può comprarne. Ecco come fare La Repubblica La corsa per la salvezzapassare per i rinforzi in arrivo dal mercato, dato il blocco imposto dalla Fifa per alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. SVOLTA... IN ATTESA -...Ma l'attività fisica, anche se12 ore di seguito,aiutare in ogni caso. Ad esempio camminare per i negozi invece di usare la macchina, o fare un giro in bicicletta nel quartiere con i bambini ...