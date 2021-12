Napoli, Spalletti: “Abbiamo perso una brutta partita. Ecco perché ho sostituito Mertens” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo perso una brutta partita perché la gara l’Abbiamo condotta per lunghi tratti e non siamo stati così bravi di chiudere delle azioni dentro l’area di rigore“. Luciano Spalletti è amareggiato e anche un po’ giù di morale per la terza sconfitta consecutiva al Maradona, nonostante che il presidente De Laurentiis a fine partita sia andato negli spogliatoi per fare gli auguri e per un brindisi con la squadra. “Non siamo stati bravi sulla trequarti – dice il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn – a creare degli spazi o a fare delle giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello spezia. Abbia sbagliato palloni quando siamo arrivati sul fondo e poi ci siamo innervositi ed ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“unala gara l’condotta per lunghi tratti e non siamo stati così bravi di chiudere delle azioni dentro l’area di rigore“. Lucianoè amareggiato e anche un po’ giù di morale per la terza sconfitta consecutiva al Maradona, nonostante che il presidente De Laurentiis a finesia andato negli spogliatoi per fare gli auguri e per un brindisi con la squadra. “Non siamo stati bravi sulla trequarti – dice il tecnico delai microfoni di Dazn – a creare degli spazi o a fare delle giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello spezia. Abbia sbagliato palloni quando siamo arrivati sul fondo e poi ci siamo innervositi ed ...

