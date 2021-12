La Roma non supera la Samp, 1-1 all’Olimpico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma non ha centrato la terza vittoria consecutiva e Mourinho non è riuscito a regalare ai tifosi giallorossi un Natale “felice”. all’Olimpico, infatti, i capitolini non sono andati oltre l’1-1 contro una gagliarda Sampdoria. Gara, per lunghi tratti “bloccata”, decisa nel finale dalle reti di Shomurodov prima e di Gabbiadini poi.Il più pericoloso all’inizio è stato Abraham. Al 3? ha ricevuto un bel pallone in profondità di Mkhitaryan ma ha calciato di destro in diagonale in modo impreciso, “graziando” Falcone, in uscita disperata. Lo stesso attaccante inglese ha colpito di testa al 36? da buona posizione ma ha mancato il bersaglio. Negli ultimi 5 minuti ci hanno provato, poi, Zaniolo e Mkhitaryan, con tiri da fuori area, ma con poca fortuna (il primo sbilenco, l’altro centrale).Nella ripresa, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Lanon ha centrato la terza vittoria consecutiva e Mourinho non è riuscito a regalare ai tifosi giallorossi un Natale “felice”., infatti, i capitolini non sono andati oltre l’1-1 contro una gagliardadoria. Gara, per lunghi tratti “bloccata”, decisa nel finale dalle reti di Shomurodov prima e di Gabbiadini poi.Il più pericoloso all’inizio è stato Abraham. Al 3? ha ricevuto un bel pallone in profondità di Mkhitaryan ma ha calciato di destro in diagonale in modo impreciso, “graziando” Falcone, in uscita disperata. Lo stesso attaccante inglese ha colpito di testa al 36? da buona posizione ma ha mancato il bersaglio. Negli ultimi 5 minuti ci hanno provato, poi, Zaniolo e Mkhitaryan, con tiri da fuori area, ma con poca fortuna (il primo sbilenco, l’altro centrale).Nella ripresa, ...

Advertising

Ettore_Rosato : All'apertura della campagna elettorale per le #suppletive di Roma con @valerio_casini Un giovane in gamba, che da… - reportrai3 : Per capire come mai 140 telecamere cercassero di connettersi all’esterno, passando per un IP locale, abbiamo contat… - marcotravaglio : COSA FATTA CAPO NON HA Roma, domenica pomeriggio: una donna-iena insulta due ragazzi che, in una strada semideserta… - SampNews24 : #Roma, #Mourinho: «Meritavamo di vincere. La #Sampdoria non vuole giocare» - gigante_giorgio : Non vedevo l'ora di vedere questa partita perchè volevo vedere l'atteggiamento della Roma dopo una vittoria come qu… -