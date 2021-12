Inter-Torino, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Inter-Torino, gara valida per la 19a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in testa alla classifica con 43 punti. Sono 4 i punti di vantaggio sulla coppia Milan-Napoli. Proprio grazie alla vittoria degli azzurri sui rossoneri dello scorso turno, l‘Inter si è laureata Campione d’inverno. Per la gara di stasera il tecnico schiera il migliore undici a disposizione, al netto delle assenze. Gioca Dumfries sulla fascia destra e Vidal al posto dello squalificato Barella. Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko, con Sanchez che parte dalla panchina. I granata di Ivan Juric si trovano al decimo posto con 25 punti. Non sono però lontani dalle posizioni che qualificano ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la 19a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in testa alla classifica con 43 punti. Sono 4 i punti di vantaggio sulla coppia Milan-Napoli. Proprio grazie alla vittoria degli azzurri sui rossoneri dello scorso turno, l‘si è laureata Campione d’inverno. Per la gara di stasera il tecnico schiera il migliore undici a disposizione, al netto delle assenze. Gioca Dumfries sulla fascia destra e Vidal al posto dello squalificato Barella. Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko, con Sanchez che parte dalla panchina. I granata di Ivan Juric si trovano al decimo posto con 25 punti. Non sono però lontani dalle posizioni che qualificano ...

