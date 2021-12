Fulminacci chiude il 2021 con “Brutte compagnie” | fuori il videoclip

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), uno degli artisti-rivelazione di questi ultimi anni, è pronto a tornare con un nuovo progetto musicale. Già lo scorso 17 dicembre, infatti, è stato pubblicato su tutte le piattaforme streaming e in store il nuovo singolo,. Un brano con cui il cantante ha deciso di tornare alla volta del panorama discografico italiano. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso anno con il brano Santa Marinella in gara,ha anche pubblicato il suo secondo album in studio, Tante care cose, ma le sorprese per il suo pubblico non erano ancora del tutto terminate molto probabilmente. “Quando ho scritto questo brano ero da solo ma non ci volevo stare. Ho deciso di raccontare una stagione della mia vita con la grinta di un bambino e poco riverbero sulle voci. È un viaggio domestico alla ...