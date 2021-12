David Rossi, i pm di Siena contro la commissione d’inchiesta: nominato un avvocato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’iniziativa ha pochi precedenti nel suo genere e fa capire quanto i rapporti siano diventati tesi. I tre pm di Siena che hanno indagato su Mps e quindi sulla morte del responsabile delle relazioni esterne, David Rossi, hanno scelto di nominare un avvocato di peso, genovese, per tutelarsi dalle indagini della commissione parlamentare d’inchiesta che sta approfondendo, appunto, le circostanze della morte di Rossi. Questa mattina, nel corso dell’audizione di alcuni ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, chiamati a chiarire cosa avvenne nelle ore immediatamente successive alla morte di Rossi, il presidente della commissione, Pierantonio Zanettin, ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera dell’avvocato Andrea Vernazza, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’iniziativa ha pochi precedenti nel suo genere e fa capire quanto i rapporti siano diventati tesi. I tre pm diche hanno indagato su Mps e quindi sulla morte del responsabile delle relazioni esterne,, hanno scelto di nominare undi peso, genovese, per tutelarsi dalle indagini dellaparlamentareche sta approfondendo, appunto, le circostanze della morte di. Questa mattina, nel corso dell’audizione di alcuni ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, chiamati a chiarire cosa avvenne nelle ore immediatamente successive alla morte di, il presidente della, Pierantonio Zanettin, ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera dell’Andrea Vernazza, ...

