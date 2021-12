Covid, Sestili: “40% contagi in più in 7 giorni, è effetto Omicron” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, “nuovo balzo con un aumento del 40% dei contagi negli ultimi 7 giorni”. E’ l’analisi, per l’Adnkronos Salute, del fisico Giorgio Sestili che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2. “Questo aumento è molto probabilmente dovuto a un rapidissimo diffondersi della Omicron anche in Italia e questo sta cambiando le carte in tavola e sta facendo saltare i modelli matematici che prevedevano un picco per Natale”. “Sapevamo della velocità dei contagi dovuti a questa nuova variante – ricorda Sestili – Nel Regno Unito è dominante ed è probabile che l’Italia tra sette giorni sarà nelle condizioni della Danimarca. Infatti anche in quel Paese erano allo 0,2% di presenza di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variantein Italia, “nuovo balzo con un aumento del 40% deinegli ultimi 7”. E’ l’analisi, per l’Adnkronos Salute, del fisico Giorgioche fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2. “Questo aumento è molto probabilmente dovuto a un rapidissimo diffondersi dellaanche in Italia e questo sta cambiando le carte in tavola e sta facendo saltare i modelli matematici che prevedevano un picco per Natale”. “Sapevamo della velocità deidovuti a questa nuova variante – ricorda– Nel Regno Unito è dominante ed è probabile che l’Italia tra settesarà nelle condizioni della Danimarca. Infatti anche in quel Paese erano allo 0,2% di presenza di ...

