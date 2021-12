Covid | casi in aumento | novità sulla Supercoppa!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pericolo e la paura delsta tornando in tutta Europa. In Germania è stato già deciso di disputare le partite a porte chiuse dal 28 dicembre ed in Italia si temono provvedimenti seri sulle prossime partite del nuovo anno. La variante Omicron sta spaventando prepotentemente le istituzioni sportive che meditano una chiusura degli stadi. Inter Juventus SupercoppaInfatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus molto probabilmente si disputerà a porte chiuse. LEGGI ANCHE: Cagliari, Godin lascia la Sardegna: la sua possibile destinazione!

1' di lettura 22/12/2021 - La Regione ha aggiornato i dati relativi all'emergenza epidemiologica del Covid in Umbria. Mercoledì 22 dicembre sono stati registrati 677 nuovi casi di contagio (erano 498 ...
Vaccino Covid: via libera in Israele alla quarta dose (per over 60 e personale medico). Il primo ministro, Naftali Bennett, ha detto: "I cittadini di ...