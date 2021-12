Covid, a Bergamo 673 nuovi positivi. In Lombardia +10.569 casi e 21 decessi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I dati del 22 dicembre nel report della Regione. In aumento i ricoveri. I decessi sono 21. Tasso di positività al 5,7%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I dati del 22 dicembre nel report della Regione. In aumento i ricoveri. Isono 21. Tasso dità al 5,7%.

Advertising

webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 22 dicembre - tuttoatalanta : Forte crescita di casi nella provincia di Bergamo, +673 positivi in 24 ore - sunmoons_ : dovevo andare al concerto di capodanno a Bergamo c’era pure la rappresentante di lista e indovinate? ANNULLATO PER… - ilsolitoCalboni : @LucioMM1 @filipporiccio1 @jimmomo Perché molte famiglie a Bergamo hanno fatto causa ma Speranza rimane in silenzio… - webecodibergamo : L'aggiornamento dell'Ats per la settimana 13-19 dicembre -