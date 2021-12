Chelsea, Tuchel: «Non vado a caccia dei non vaccinati. Scelta libera» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato delle numerose assenze in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Brentford Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato delle numerose assenze in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Brentford. Le sue dichiarazioni. INFORTUNI E COVID – «Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare a caccia di persone non vaccinate. È una Scelta libera. Io posso avere un’opinione ma anche un giocatore può avere un’opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo. Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l’esperto sull’argomento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021), allenatore del, ha parlato delle numerose assenze in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Brentford Thomas, allenatore del, ha parlato delle numerose assenze in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Brentford. Le sue dichiarazioni. INFORTUNI E COVID – «Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare adi persone non vaccinate. È una. Io posso avere un’opinione ma anche un giocatore può avere un’opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo. Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l’esperto sull’argomento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

