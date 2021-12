Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi “cacciati” da un locale: ecco cosa è successo – VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza nella romanticissima Parigi. La coppia è stata cacciata malamente da un ristorante solamente per avere fatto mezz’ora di ritardo. Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi Giulia Salemi, sconvolta dall’accaduto, ha raccontato tutto tramite il suo seguitissimo account di Instagram (così come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 dicembre 2021)perin vacanza nella romanticissima. La coppia è stata cacciata malamente da un ristorante solamente per avere fatto mezz’ora di ritardo.per, sconvolta dall’accaduto, ha raccontato tutto tramite il suo seguitissimo account di Instagram (così come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

