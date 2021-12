Udinese-Salernitana, gara fantasma. Marino: “Solidarietà ma…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Un match fantasma, quindi mai giocato, a causa delle autorità sanitarie locali che, dopo dei casi di Covid, bloccano la squadra che dovrebbe giocare in trasferta, in questo caso la Salernitana, e quindi niente partita. Quanto accadde per Juventus–Napoli della scorsa stagione si è ripetuto oggi alla Dacia Arena di Udine dove non si è presentata la squadra di Stefano Colantuono, nelle cui file ci sono stato due casi di positività fra i giocatori, con relativo intervento della Asl di Salerno. Così questa partita della 19/a e ultima giornata d’andata della Serie A si è ‘conclusa’ alle 19.15, con una comunicazione ufficiale dell’arbitro Camplone di Pescara alla squadra di casa: il direttore di gara ha preso atto dell’assenza della formazione ospite e ora trasmetterà il referto alla Giustizia sportiva che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUdine – Un match, quindi mai giocato, a causa delle autorità sanitarie locali che, dopo dei casi di Covid, bloccano la squadra che dovrebbe giocare in trasferta, in questo caso la, e quindi niente partita. Quanto accadde per Juventus–Napoli della scorsa stagione si è ripetuto oggi alla Dacia Arena di Udine dove non si è presentata la squadra di Stefano Colantuono, nelle cui file ci sono stato due casi di positività fra i giocatori, con relativo intervento della Asl di Salerno. Così questa partita della 19/a e ultima giornata d’andata della Serie A si è ‘conclusa’ alle 19.15, con una comunicazione ufficiale dell’arbitro Camplone di Pescara alla squadra di casa: il direttore diha preso atto dell’assenza della formazione ospite e ora trasmetterà il referto alla Giustizia sportiva che ...

