Traffico Roma del 21-12-2021 ore 20:00 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Trionfale Prenestina e in esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana Urbano della A24 uscita da Roma tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo code anche verso il centro tra via Fiorentini e la tangenziale e spostiamoci proprio sulla tangenziale dove ci sono incolonnamenti verso San Giovanni tra via degli Orti della Farnesina via Salaria Villa e poi tra via Tiburtina e viale Castrense stavolta su entrambe le carreggiate rallentamenti in via Appia Pignatelli per un incidente in prossimità di via Dei Cardilli all’appio latino chiusa via Tommaso Celano per una voragine tra via Pietro Fedele e via Antonio Coppi in quest’ultima direzione deviata la linea bus 628 sulla tua linea nuova Ci sono rallentamenti uscendo dalla capitale a partire da Corso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Trionfale Prenestina e in esterna tra laFiumicino e la Tuscolana Urbano della A24 uscita datra Viale Palmiro Togliatti e raccordo code anche verso il centro tra via Fiorentini e la tangenziale e spostiamoci proprio sulla tangenziale dove ci sono incolonnamenti verso San Giovanni tra via degli Orti della Farnesina via Salaria Villa e poi tra via Tiburtina e viale Castrense stavolta su entrambe le carreggiate rallentamenti in via Appia Pignatelli per un incidente in prossimità di via Dei Cardilli all’appio latino chiusa via Tommaso Celano per una voragine tra via Pietro Fedele e via Antonio Coppi in quest’ultima direzione deviata la linea bus 628 sulla tua linea nuova Ci sono rallentamenti uscendo dalla capitale a partire da Corso ...

Morte Davide Rossi. Perizia tecnica sul traffico telefonico. Un mistero la telefonata di Santanché ...23 Giugno 2021 - Advertisement - Agenpress - Una perizia tecnica affidata ai Ros sul traffico ... - Advertisement - Oltre alla perizia tecnica da parte dei Ris di Roma in corso a Siena sull'ufficio di ...

Roma, trasporto illegale di rifiuti, due persone denunciate dalla Polizia Locale Nell'ambito dei consueti posti di controllo predisposti sul territorio dalla Polizia Locale, due persone sono state denunciate dagli agenti del Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) per violazione della normativa ambientale. Un Ford Transit con due operai Su via Prenestina ad essere fermato un mezzo Ford Transit: all'interno gli operanti hanno trovato circa 1,5 metri ...

Vaccino, Binetti (Udc): fondamentale ora vaccinare i bambini Roma, 21 dic - "In modo particolare in questo momento la classe più esposta, più debole è quella dei bambini, e non potrebbe essere altrimenti perché rappresentano l'ampia fascia della popolazione non ...

