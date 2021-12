Sondaggi | Pd primo partito stacca di quasi due punti Fdi La Lega arretra ancora

Advertising

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO TGLA7, BOOM DELLA LEGA: GUADAGNA LO 0,6 IN UNA SETTIMANA ++ - lmisculin : La leader di un partito post fascista, primo nei sondaggi, che auspica una svolta presidenzialista e parla di elegg… - ambbrogina : RT @ambbrogina: @ilmessaggeroit Il PD come sempre e primo nei sondaggi e ultimo e perdente sicuro nelle urne ,questa e la lettura che va fa… - ambbrogina : @ilmessaggeroit Il PD come sempre e primo nei sondaggi e ultimo e perdente sicuro nelle urne ,questa e la lettura c… - Marilena0407 : @ilsabino1994 La penseresti uguale se il primo partito nei sondaggi fosse la Meloni? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi primo

...idei partiti, strumenti utili da sbandierare all'occasione ad alleati e avversarsi prima e durante la trattativa che precede la votazione per il nuovo Presidente. Pd, si conferma...... l'attualecittadino di centrodestra potrebbe ricandidarsi di nuovo, ma viste le tensioni ... In attesa deiufficiali , in queste elezioni comunali a Como visto il clima di grande ...Il Certificato Covid dell'Ue, inventato per garantire la libera circolazione e definito un grande successo, è stato rimesso in discussione dalle decisioni di Italia, Portogallo e Irlanda di introdurre ...La rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta (Rai). Democratici primi con il 21,3 per cento in crescita dello 0,8 per cento.