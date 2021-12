Salernitana esclusa dalla A? Ecco come sarebbe la nuova classifica (Di martedì 21 dicembre 2021) E' l'ipotesi peggiore, quella che nessuno vorrebbe veder realizzarsi: un campionato monco, a 19 squadre. Ma purtroppo potrebbe diventare realtà. Se la Salernitana venisse esclusa dalla Serie A, tutti ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) E' l'ipotesi peggiore, quella che nessuno vorrebbe veder realizzarsi: un campionato monco, a 19 squadre. Ma purtroppo potrebbe diventare realtà. Se lavenisseSerie A, tutti ...

Advertising

DamianoAnzaldi : @Il_Billa @Udinese_1896 Tanto non glieli daranno mai i 3 punti, la Salernitana o fa ricorso o viene esclusa dalla S… - CaveloX9 : @leonida636 @mirkonicolino Si anche secondo me ma il 31 la Salernitana verrà esclusa dalla Serie A - sportli26181512 : Salernitana esclusa dalla A? Ecco come sarebbe la nuova classifica: Salernitana esclusa dalla A? Ecco come sarebbe… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Salernitana esclusa? Ci guadagnerebbero Genoa, Cagliari, Venezia e Verona #Salernitana - Gazzetta_it : Salernitana esclusa? Ci guadagnerebbero Genoa, Cagliari, Venezia e Verona #Salernitana -