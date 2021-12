Omicron dominante negli Usa | causa tre quarti dei contagi

(Di martedì 21 dicembre 2021) La variantedilagaUsa e in una settimana diventa la più diffusa, mediamente i tredeidi tutto il Paese. L’ultimo rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) parla di un 73% di incidenza su tutti ifederali. Tra gli stati più colpiti daquelli di Washington, Oregon e Idaho. Nel Sud, Florida, Alabama e Georgia hanno toccato oltre il 95% di casi della nuova variante. La statistica mostra un rapido incremento dei, pari a +12,6 per cento rispetto alla settimana precedente. Il timore ora è che nell’arco delle feste natalizie la situazione possa degenerare ancora rendendo indispensabili misure più drastiche nel Paese. Per il momento la Casa Bianca ha escluso possibili ‘lockdown’, ma il presidente Joe ...

In un'intervista a Le Monde il manager sostenuto che 'con lache diventa, le misure di protezione rimarranno essenziali, soprattutto questo inverno', altrimenti 'non saremo in grado ...... maspingerà i contagi anche da noi. E poiché è ormai inevitabile che da qui a poche settimane la nuova fulminea variante diventi, bisogna prepararsi in anticipo a combatterla. I ...Sintomi della variante Omicron: i dati fanno ben sperare. La variante Omicron, isolata per la prima volta in Sud Africa, si appresta a diventare dominante anche in Europa nel giro di qualche mese. “E’ ...Su Omicron mancano ancora molte informazioni, tuttavia è ormai già chiaro non solo che si tratta di una mutazione particolarmente contagiosa, quanto anche che è destinata ...