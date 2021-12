Nemici a Natale, la recensione: su Netflix un'avventura familiare sulle spiagge messicane (Di martedì 21 dicembre 2021) La nostra recensione di Nemici a Natale, il film messicano su Netflix che racconta un'avventura natalizia sulla spiagge di Quintana Roo. Le festività natalizie sono alle porte e le piattaforme streaming continuano più che mai a rendere disponibili prodotti di intrattenimento a tema provenienti da tutto il mondo, in un'ottica di distribuzione che però spesso predilige la quantità rispetto alla qualità. Come vedremo in questa recensione di Nemici a Natale, il film messicano di Raúl Martínez si va inserire tra le uscite non particolarmente memorabili di questa stagione festiva su Netflix, da una parte perché si tratta di un sequel, e come vedremo si fatica un po' a seguire le vicende dei diversi personaggi senza aver visto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) La nostradi, il film messicano suche racconta un'natalizia sulladi Quintana Roo. Le festività natalizie sono alle porte e le piattaforme streaming continuano più che mai a rendere disponibili prodotti di intrattenimento a tema provenienti da tutto il mondo, in un'ottica di distribuzione che però spesso predilige la quantità rispetto alla qualità. Come vedremo in questadi, il film messicano di Raúl Martínez si va inserire tra le uscite non particolarmente memorabili di questa stagione festiva su, da una parte perché si tratta di un sequel, e come vedremo si fatica un po' a seguire le vicende dei diversi personaggi senza aver visto ...

