"Nego non mi ha stuprata": Dayane Mello rompe il silenzio su quanto accaduto alla Fazenda (Di martedì 21 dicembre 2021) Per settimane si è parlato con una certa insistenza e preoccupazione del presunto stupro a scapito di Dayane Mello avvenuto durante la sua partecipazione al reality brasiliano A Fazenda. A mobilitarsi è stata anche la trasmissione Le Iene, con un servizio che ha visto Roberta Rei in prima linea volare fino in Brasile per cercare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

