Napoli-Spezia, Thiago Motta: “La quota salvezza sembra più bassa, ma niente calcoli” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Per me in una squadra contano tante cose, ma la prima è la testa. Giocare le partite in stadi così è bellissimo e se vuoi stare a questo livello devi saper gestire le emozioni. Sarà un bel test per capire il nostro livello attuale. Mi aspetto un grande Napoli, sebbene sia vero che hanno dei giocatori importanti fuori al momento. Ma chi subentra mantiene alto il livello, lo abbiamo visto contro il Milan. Sono costruiti per vincere lo scudetto, noi dobbiamo esserne coscienti”. Lo ha detto l’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, alla vigilia del match contro il Napoli che potrebbe essere per l’ex centrocampista l’ultimo sulla panchina dei liguri: “Per il momento la quota salvezza è più bassa degli scorsi anni. Però durante un campionato può succedere di ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) “Per me in una squadra contano tante cose, ma la prima è la testa. Giocare le partite in stadi così è bellissimo e se vuoi stare a questo livello devi saper gestire le emozioni. Sarà un bel test per capire il nostro livello attuale. Mi aspetto un grande, sebbene sia vero che hanno dei giocatori importanti fuori al momento. Ma chi subentra mantiene alto il livello, lo abbiamo visto contro il Milan. Sono costruiti per vincere lo scudetto, noi dobbiamo esserne coscienti”. Lo ha detto l’allenatore dello, alla vigilia del match contro ilche potrebbe essere per l’ex centrocampista l’ultimo sulla panchina dei liguri: “Per il momento laè piùdegli scorsi anni. Però durante un campionato può succedere di ...

Advertising

sportface2016 : #NapoliSpezia, le parole di #ThiagoMotta alla vigilia - ilcirotano : Napoli: Insigne positivo al Covid, salta lo Spezia. È già in isolamento a casa - - infoitsport : Calcio Napoli: Insigne positivo al Covid, in isolamento domiciliare, salta lo Spezia - infoitsport : Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid: salta la gara con lo Spezia - Fantacalcio : Napoli-Spezia, Spalletti in conferenza: 'Lobotka grande regista. Sul gol annullato al Milan...'… -