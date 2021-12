Manovra: ok al Superbonus, taglio Irpef e bollette rateizzate (Di martedì 21 dicembre 2021) Fra una settimana, da martedì 28 dicembre, la legge di bilancio sulla Manovra economica del Governo Draghi approderà alla Camera. L’avvio della discussione generale sarà alle 14; le votazioni non cominceranno prima delle 18. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e c’è anche l’ipotesi del 31 dicembre. Cresce la probabilità che il Governo possa mettere la fiducia sulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo. Superbonus 110%, come funziona Approvato, intanto, l’emendamento alla Manovra sul Superbonus 110%, che toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l’esame della legge di bilancio. Previsto un bonus del 75% per abbattere le barriere ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Fra una settimana, da martedì 28 dicembre, la legge di bilancio sullaeconomica del Governo Draghi approderà alla Camera. L’avvio della discussione generale sarà alle 14; le votazioni non cominceranno prima delle 18. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e c’è anche l’ipotesi del 31 dicembre. Cresce la probabilità che il Governo possa mettere la fiducia sulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo.110%, come funziona Approvato, intanto, l’emendamento allasul110%, che toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l’esame della legge di bilancio. Previsto un bonus del 75% per abbattere le barriere ...

Corriere : La Manovra si blocca sul nuovo Superbonus. Stop a tassa su tavolini, più tempo per le c... - carlosibilia : Con l'emendamento alla manovra, estendiamo il #superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il p… - Agenzia_Ansa : Manovra: governo presenta Superbonus, ma subito accantonato - #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Manovra: ripresa Commissione, ma resta da sciogliere il nodo Superbonus. #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Approvato l'emendamento alla manovra sul Superbonus 110%, che toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo… -