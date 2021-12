Le date del tour di Tiziano Ferro nel 2023, biglietti in prevendita (Di martedì 21 dicembre 2021) Le date del tour di Tiziano Ferro nel 2023 vengono comunicate nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre. I fan dell’artista di Latina hanno dovuto attendere diversi mesi, addirittura anni sono quelli che stanno trascorrendo prima di poter effettivamente utilizzare i biglietti acquistati per la tournée che avrebbe dovuto tenersi nel 2020. Ma l’attesa sta finalmente per finire. Nel 2023 Tiziano Ferro sarà in concerto in tutta Italia per recuperare gli appuntamenti precedentemente annunciati, poi posticipati, ed infine annullati a causa del perdurare dell’emergenza covid-19 che non ha permesso lo svolgersi delle attività di aggregazione. I primi eventi ad essere posticipati e annullati sono stati proprio quelli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ledeldinelvengono comunicate nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre. I fan dell’artista di Latina hanno dovuto attendere diversi mesi, addirittura anni sono quelli che stanno trascorrendo prima di poter effettivamente utilizzare iacquistati per lanée che avrebbe dovuto tenersi nel 2020. Ma l’attesa sta finalmente per finire. Nelsarà in concerto in tutta Italia per recuperare gli appuntamenti precedentemente annunciati, poi posticipati, ed infine annullati a causa del perdurare dell’emergenza covid-19 che non ha permesso lo svolgersi delle attività di aggregazione. I primi eventi ad essere posticipati e annullati sono stati proprio quelli ...

